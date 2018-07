Joaquin Phoenix után egy újabb, még komolyabb név csatlakozhat a Martin Scorsese produceri felügyeletével készülő Joker eredetfilmhez: immár hivatalosan is bejelentették, hogy Robert De Niro-val is zajlanak a tárgyalások. A film a téma és a rendező miatt már amúgy is igen nagy érdeklődésnek örvend, azonba ha a De Niro-val folytatott tárgyalások is sikerrel zárulnak, 2019. egyik legígéretesebb projektje előtt állunk.

Robert De Niro csatlakozása amúgy pletyka szinten már egy ideje közismert, ha minden igaz, egy Murray Franklin nevű tévés műsorvezetőt fog alakítani, aki kulcsszerepet játszik majd abban, hogy az Arthur Fleck nevű fickóból végül a képregényes univerzum egyik legismertebb gonosza, Joker válik.

Scorsese Joker filmje, amint azt korábban is párszor már elmondtuk, nem fog kötődni a DC eddig ismert képregényes univerzumához, így a másik oldalon továbbra is Jared Leto marad a szerepben, sőt, már saját szóló filmje is fejleszetés alatt is áll. Érdekes lesz látni a ki nem modott vetélkedést Phoeni és Leto között, vajon ki lesz a jobb Joker?