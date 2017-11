A várakozásoknak megfelelően rengetegen voltak kíváncsiak a hétvégén Thor és Hulk sok-sok humorral megfűszerezett közös kalandjára, a Thor: Ragnarök készítői 121 milliót tehettek zsebre a hétvégén az amerikai, és további 306-ot a tengerentúli mozikból. A remek értékeléséket is kapott (saját kritikánk itt) film a Marvel 7. legjobb nyitóhétvégéjét produkálta, megelőzve a nyáron bemutatott Pókember: Hazatérést is.

Hát, fel kell kötnie a gatyáját a két hét múlva érkező Az Igazság Ligája-nak, ha versenyben akar maradni..

A toplista második helyére a szintén a héten debütált Rossz anyák karácsonya került 17 millió dollárral, ami alapvetően sem rossz a 28 millióból készült filmnek, Thor árnyékában pedig kifejezetten jónak mondanánk – az elég rossz kritikák (RT: 32/56%, CS: B) ellenére a film sikerrel fog zárni.

A hétvégéi bevételi toplista:

1 Thor: Ragnarök – 121,005,000 $

2 Rossz anyák karácsonya – 17,030,000 $

3 Fűrész – Újra játékban – 6,700,000 $

4 Tyler Perry’s Boo 2! A Madea Halloween – 4,650,000 $

5 Űrvihar – 3,035,000 $

6 Boldog halálnapot! – 2,815,000 $

7 Thank You for Your Service – 2,260,000 $

8 Szárnyas fejvadász 2049 – 2,235,000 $

9 Only The Brave – 1,910,000 $

10 Let there be Light – 1,631,384 $