Bár egy ideje már beszédtéma, hogy készülőfélben van a 2000-es Gladiátor folytatása, ám elég nehéz egy ilyen pletykát komolyan venni úgy, hogy a film főhőse, Maximus hősi halált halt a film végén. Ha Maximus képregényhős lenne, akkor persze ez nem jelentene komoly problémát, így azonban kérdőjeles, hogyan akad-e olyan filmes Hollywood-ban, aki komolyan tudná venni ezt a dolgot. A jór hír az, hogy akad, méghozzá nem más, mint az eredi filmet is készítő Ridley Scott, aki az Entertainment Weekly riporterének beszélt a dologról.

“Tudom, hogyan hozhatnám vissza (az életbe). A “dehát halott” kezdetű párbeszéd már lezajlott köztem és a stúdió között. Van azonban egy mód rá, hogy visszahozzuk. Hogy tényleg megcsináljuk-e, azt nem tudom. A Gladiátor 2000-ben készült, szóval Russell is megváltozott azóta egy kicsit. Jelen pillanatban épp dolgozik valamin, de megpróbálom visszahozni.”

Ridley Scott sajnos nem árulta el, hogy pontosan hogyan gondolta Maximus életre keltését, azt pedig főképp nem, hogy mikor lenne ideje foglalkozni a dologgal, ugyan a nemrég bejelentett 6 Alien film mellett épp ma érkezett a bejelentés, hogy az All the Money in the World című túszdrámát is ő fogja rendezni.