Január közepén egy cikkben épp azt találgattuk, vajon mi lehet az oka annak, hogy minden jel arra mutat, hogy a Neill Blomkamp-féle Alien projekt megfeneklett? Az egyik lehetséges magyarázatnak azt adtuk, hogy Ridley Scott rendezőnek további tervei is vannak a Alien: Covenant-tal, a stúdió pedig nemes egyszerűséggel átadta neki a vezetést. Nyertünk.

Egy nemrég megerősített információ szerint a most mozikba kerülő Alien: Covenant valójában egy trilógia kezdő filmje, a rendező azonban még ennél is tovább ment, és egy, a közelmúltban lezajlott interjúban azt állítja, hogy nem kevesebb, mint 6 filmet tervez az Alien Univerzumban.

“Ha franchise-ot szeretnétek, további hatot le tudok forgatni belőle. Most nem fogom abbahagyni. Az ki van zárva.”

Miután elárulta a “nagy tervet”, Ridley Scott még azt is hozzáfűzte, hogy akár jövő évben neki már neki is tudna látni a folytatás forgatásának.

“Feltételezhetjük, hogy el fog érni bizonyos sikereket, és attól a pillanattól kezdve rajtra készen kell állnom. Nem akarok két éves szüneteket. Készen állok rá, hogy jövőre újra nekilássak.”

Az Alien: Covenant eredetileg a Prometheus folytatásának volt szánva, ám ahogy haladt előre az idő, egyre inkább a klasszikus Alien filmek irányába hajlott. Scott elárulta, hogy igazából a Prometheus sikeréből jött rá, hogy az embereknek még mindig van igényük a franchise-ra.

“A Prometheus-t egyfajta új kezdetnek, új kiindulási pontnak is tekinthetjük, ami nagyon jó volt arra, hogy rádöbbenjek, hogy az embereknek még mindig ki vannak éhezve az Alienre – a tojásra, az arctámadóra, a mellkasból előtörő lényre, a teljes evolúcióra. Még mindig látni akarják. Az első Alien film alapvetően hét emberről szólt, akik össze vannak zárva egy bádogdobozban, van, aki túléli a filmet és van, aki nem. Ha úgy nézzük, egy “B” kategóriás film, ami “A” kategóriás módon lett elkészítve, fantasztikus szereposztással és lényekkel. Ennél már jóval továbbhaladtunk a Prometheus-szal. Most pedig egy kicsit mindkét világba kirándulást teszünk.”