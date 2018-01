Kb. 15 év várakozás után végre úgy tűnik, a Sony végre jó úton jár, hogy ténylegesen tető alá hozza a Bad Boys 3-at, ugyanis tárgyalásban vannak Adil El Arbi és Bilall Fallah rendezőkkel – akik a Beverly Hills-i zsaru 4-et is készíteni fogják – s a film elkészítésével kapcsolatban. A hírek szerint a stúdió idén augusztusban már el is szeretné kezdeni a folytatást, azaz a jövő évi blockbuster-szezonban akár már vetítésre is kerülhet a film.

A projektről legutóbb tavaly szeptemberben lehetett hallani, amikor Jerry Bruckheimer producer elárulta, hogy épp az új forgatókönyvön dolgoznak, és a jelek szerint Chris Bremner szkriptje eléggé tetszett a stúdiónak ahhoz, hogy kimozdítsa a tetszhalott állapotból a folytatást.

Will Smith és Martin Lawrence már többször lenyilatkozta, hogy gyakorlatilag bármikor készen állnak a folytatásra, úgyhogy reméljük, több akadály már nem gördül a projekt elé.