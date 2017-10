Bár tavaly év végén maga az Universal Pictures elnöke oszlatta fel a Croodék folytatásán dolgozó csapatot és minden jel arra mutatott, hogy a stúdió a jövőben egyáltalán nem kíván foglalkozni a Croodék 2-vel, a múlt hónapban váratlanul mozibemutatót kapott a film (2020. szeptember 8.), tegnap pedig már a rendező kilétére is fény derült.

Joel Crawford-nak a Croodék 2 lesz ugyan az első mozifilmes rendezése, ám “story artist”-ként már közel 10 éve dolgozik különböző DreamWorks animációkkal, ő volt a sztoriért felelős részleg vezetője a Trollok animációnál, illetve ő rendezte a stúdió novemberben tévébe kerülő “Trolls Holiday” filmjét is.

A producer Mark Swift lesz, a DVD-n novemberben megjelenő Alsógatyás kapitány-t is készítette.

A Crawford munkásságát méltató részt most átugornánk, a film eredeti szinkronhangjai, Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds, Catherine Keener, Cloris Leachman és Clark Duke mind visszatérnek.