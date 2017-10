A Blumhouse Productions úgy tűnik nem tud hibázni: a Whiplash, a Széttörve és a Tűnj el! után egy újabb, Hollywood-i mércével röhejes költségvetésből készülő, ám elsöprő sikert aratott filmmel rukkoltak elő.

A 4.8 milliós büdzséből készült Boldog halálnapot! 26,5 millióig jutott a nyitóhétvégéjén, ami bőségesen elég volt az első helyre, ugyanis a múlt héten nyitott Szárnyas fejvadász 2049-ra már csupán 15,1 millióért váltottak jegyet.

A heti másik újonc Jackie Chan és Pierce Brosnan The Foreigner című filmje volt, ami Amerikában ugyan “csak” 12,8 milliós bevételt ért el (igaz, a megszokottnál kevesebb mozi is játszotta, a BR2049 4000 vetítési helyszínével szemben csak 2500), azonban a tengertúli bevételekkel együtt már 100 millió környékén jár, és Japánban és Kínában még be sem mutatták. A film 35 milliós költségvetése tehát bőségesen meg fog térülni.

Az AZ továbbra is tartja magát a toplistán, ezúttal a 4. helyet sikerült megszereznie.

A hétvégéi bevételi toplista:

1 Boldog halálnapot! – 26,500,000 $

2 Szárnyas fejvadász 2049 – 15,100,000 $

3 The Foreigner – 12,840,000 $

4 Az – 6,050,000 $

5 Hegyek között – 5,650,000 $

6 Barry Seal: A beszállító – 5,423,000 $

7 Kingsman: Az Aranykör – 5,315,000 $

8 A Lego Ninjago film – 4,315,000 $

9 My Little Pony: A film – 4,000,000 $

10 Viktória királynő és Abdul – 3,115,000 $