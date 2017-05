A Kaptár – Utolsó fejezet-tel lezárult Milla Jovovich és az Umbrella társaság 2002-ben megkezdett harca, úgy tűnik azonban, hogy a készítők továbbra is látnak potenciált a franchise-ban.

A Variety cikke szerint szerint Martin Moszkowicz, A kaptár franchise jogait birtokló Constantin Film elnöke a hétvégén, a Cannes-i Filmfesztiválon megerősítette, hogy a reboot a fejlesztés alatt is van, és egy új hatfilmes sorozat elkészítése szerepel a terveikben – ma pedig már az is kiderült, hogy James Wan lesz a producere az új sorozat.

Bár a videójátékokból életre hívott filmek még mindig nem jelentenek komoly konkurenciát a képregényadaptációknak, A kaptár sorozat sikernek könyvelhető el ezen a téren. A hat mozifilm részről részre egyre magasabb bevételt ért el, az utolsó fejezet 312 milliójával pedig összesítésben 1,23 milliárd dollárt kaszált vele a stúdió.

Sokaknak valószínűleg fájó pont lesz, hogy a reboot nagy valószínűleg Milla Jovovics nélkül fog elkészülni, de bízzunk benne, hogy valami hasonlóan dögös és tehetséges színésznő veszi át tőle a stafétát…