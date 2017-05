Meglehetősen váratlanul érkezett bejelentés, főképp mivel Guillermo Del Toro ca. két hónapja jelentette be, hogy a Hellboy 3. hivatalosan is halott, minden esetre Mike Mignola Facebook oldalán tegnap az a hír jelent meg, hogy egy újabb Hellboy film van készülőben. Egy teljes, korhatárosra készülő reboot-ről beszélünk, új rendezővel és főszereplővel.

“OK, itt van egy hír. Lesz új Hellboy film. Egy R-rated rebbot lesz Neil Marshall rendezésében, és David Harbour-ral (Stranger Things), mint Hellyboy. Hamarosan újabb hírek is lesznek”

A hírt nem sokkal később a The Hollywood Reporter is megerősítette, ráadásul egy címet is közzétettek hozzá: Hellboy: Rise of the Blood Queen. A cikk beszámolója szerint a Millennium már tárgyalásban is van Larry Gordon és Lloyd Levin prodecerekkel a reboot elkészítése kapcsán.

Mignola valószínűleg jó pár rajongót felhúzott ezzel a bejelentéssel, hiszen állítólag épp miatta hiúsult meg a Hellboy 3., ráadásul Guillermo Del Toro és Ron Perlman semmilyen formában nem működik közre az új filmben, ami megint csak sokaknak fájó pont lesz.

Kíváncsian várjuk, Del Toro és Perlman mondanivalóját…