Elég sokat kellet várni rá, hogy Pókember végre megérdemelt helyére, a Marvel hősök közé kerüljön a mozis univerzumban, de most már úgy tűnik, a jövőben rendszeresen találkozhatunk majd vele a Bosszúállók csapatában.

Kevin Feige, a Marvel stúdió elnöke a The Hollywood Reporter-nek számolt be róla, hogy Pókemberre a Sony-val kötött megegyezés értelmében még legalább 5, a Marvel berkeiben készülő film vár, melyek közül egy egészen biztosan a Bosszúállók 4 lesz. Hozzátette azt is, hogy Spidey-t az említett időszak alatt egészen biztosan Tom Holland fogja alakítani.

A karaktert birtokló Sony természetesen Pókember vendégszereplése alatt sem ül karba tett kézzel, a Pókember-univerzumban már több spin-off is fejlesztés alatt áll, köztük a korhatárosra készülő Venom, Silver Sable és Black Cat önálló egész estés filmjei.

Pár hónap múlva – egészen pontosan július 6-án – pedig már itt is van a Pókember: Hazatérés premierje.