Egy ideje már köztudott tény, a 2019-ben mozikba kerülő 25. James Bond film lesz az utolsó alkotás, amelyben Daniel Craig-et láthatjuk az ikonikus 007-es ügynök szerepében, de a korábbi bizonytalanságok miatt a stúdió már jó ideje töpreng rajta, hogy kivel tudná helyettesíteni a sztárt. Tom Hardy neve már több alkalommal felbukkant a lehetséges Bond-jelöltek között, és nem csupán a színész ismerte el hivatalosan is, hogy érdekli a szerep, de egy időben állítólag ő volt az MGM stúdió favoritja is.

Nemrég pedig újra előkerült a téma, és úgy tűnik, hogy a korábbi négyszeres Bond-sztár, Pierce Brosnan is Tom Hardy mellett kezdett el kapmányolni.

“Bond az Bond, ezt nem tudod megváltoztatni. Szerintem el tudná egy nő játszani a szerepet, de az már nem James Bond lenne. Daniel Craig fantasztikus Bond. Nagyon fizikális, halálos a kinézete. Teljesen elhiszed, hogy olyan valaki, aki meg tud ölni egy embert. Sokat panaszkodott ugyan, hogy fizikailag nagyon igénybe veszi a szerep, de a következő film még megcsinálja. Ezt követően szerintem Tom Hardy lehetne egy nagyon jó Bond. Én örülnék neki, ha őt látnám. Olyan színészre van szükség, aki bele tud vinni egy kis csavart, ettől lesz Bond az, ami.”

Tagadhatatlan tény, hogy nagyon sok a közös vonás Tom Hardy és Daniel Craig között: mindketten erős felépítésűek, karizmatikusak, és árad belőlük valami olyan természetes vadság, ami teljesen hitelessé teszi őket az ilyen szerepekre. Ha a korukat nézzük, Craig 38 éves volt a Casino Royale forgatásakor, Hardy egy kicsit idősebben, a legjobb esetben 42 évesen csaphatna a lovak közé.

Mindezek tetejében Hardy igen jó kapcsolatot ápol Christopher Nolan-nal, aki a korábbi pletykák szerint már jó ideje komolyan fontolgatja, hogy megrendezzen egy jövőbeli James Bond filmet, és ő maga is Hardy-t tartja az ideális jelöltnek.

Egy szorosabbra fonódnak a szálak Hardy és Bond körül, reméljük hamarosan már hivatalosan is megerősíthetjük a hírt…