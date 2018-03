Magyar idő szerint hétfő hajnalban immár 90. alkalommal adták át az Oscar-díjakat, ahol újra képviselte magát – a Saul fia és a Mindenki után – magyar film. Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmje végül nem nyert, helyette a beszédes című A Fantastic Woman chilei film vihette haza a legjobb idegen nyelvű filmek kategória arany szobrocskáját. Enyedi filmjével azonban mi így is nyertünk, hogy egyáltalán elkészülhetett, és csak emeli a fényét, hogy az Oscar-jelöltek között láthattuk.

A 13 jelölésből A víz érintése végül 4-et (legjobb film, rendező, zene és látványterv) tudott arannyá változtatni, míg Christopher Nolan háborús filmje, a Dunkirk 3 (legjobb vágás, hangvágás, és -keverés), a Három óriásplakát Ebbing határában 2 (legjobb színésznő, és férfi mellékszereplő), a Szárnyas fejvadász 2049 2 (legjobb operatőr és vizuális effektusok), A legsötétebb óra 2 (legjobb férfi színész és smink) díjat zsebelhetett be. Külön öröm volt Gary Oldmant és Roger Deakins operatőrt szoborral a kézben látni a pulpituson. Már régen megérdemelték volna! A legjobb animációs film díját a Coco nyerte, övé lett a legjobb betétdal is, mondhatni: ahol a Coco versenybe szállt, ott tarolt is! Talán az est legnagyobb meglepetése, ahogy a Tűnj el! elhappolta a legjobb adaptált forgatókönyv díját a többiek elől. A díjeső mellőzöttjének tekinthetjük a Lady Birdöt, és lógó orral távozhattak Az utolsó Jedik is.

A jelöltek, kiemelve a győztes produkciók:

Legjobb film

– Szólíts a neveden

– A legsötétebb óra

– Dunkirk

– Tűnj el!

– Lady Bird

– Fantomszál

– A Pentagon titkai

– A víz érintése A GYŐZTES!

– Három óriásplakát Ebbing határában

Legjobb rendező

– Christopher Nolan – Dunkirk

– Jordan Peele – Tűnj el!

– Greta Gerwig – Lady Bird

– Paul Thomas Anderson – Fantomszál

– Guillermo del Toro – A víz érintése A GYŐZTES!

Legjobb férfi színész

– Timothée Chalamet – Szólíts a neveden

– Daniel Day-Lewis – Fantomszál

– Daniel Kaluuya – Tűnj el!

– Gary Oldman – A legsötétebb óra A GYŐZTES!

– Denzel Washington – Roman J. Israel, Esq.

Legjobb színésznő

– Sally Hawkins – A víz érintése

– Frances McDormand – Három óriásplakát Ebbing határában A GYŐZTES!

– Margot Robbie – Én, Tonya

– Saoirse Ronan – Lady Bird

– Meryl Streep – A Pentagon titkai

Legjobb férfi mellékszereplő

– Willem Defoe – Floridai álom

– Woody Harrelson – Három óriásplakát Ebbing határában

– Richard Jenkins – A víz érintése

– Christopher Plummer – A világ összes pénze

– Sam Rockwell – Három óriásplakát Ebbing határában A GYŐZTES!

Legjobb női mellékszereplő

– Mary J. Blige – Mudbound

– Allison Janney – Én, Tonya A GYŐZTES!

– Lesley Manville – Fantomszál

– Laurie Metcalf – Lady Bird

– Octavia Spencer – A víz érintése

Legjobb idegen nyelvű film

– Testről és lélekről – Magyarország

– A Fantastic Woman – Chile A GYŐZTES!

– The Insult – Libanon

– Szeretet nélkül – Oroszország

– A négyzet – Svédország

Legjobb animáció

– Bébi úr

– Coco A GYŐZTES!

– Ferdinánd

– Loving Vincent

– The Breadwinner

Legjobb adaptált forgatókönyv

– Szólíts a neveden A GYŐZTES!

– The Disaster Artist

– Logan

– Elit játszma

– Mudbound

Legjobb eredeti forgatókönyv

– Rögtönzött szerelem

– Tűnj el! A GYŐZTES!

– Lady Bird

– A víz érintése

– Három óriásplakát Ebbing határában

Legjobb operatőr

– Roger A. Deakins – Szárnyas fejvadász 2049 A GYŐZTES!

– Bruno Delbonnel – A legsötétebb óra

– Hoyte von Hoytema – Dunkirk

– Rachel Morrison – Mudbound

– Dan Laustsen – A víz érintése

Legjobb jelmez

– A szépség és a szörnyeteg

– A legsötétebb óra

– Fantomszál A GYŐZTES!

– A víz érintése

– Viktória királynő és Abdul

Legjobb vágás

– Nyomd, Bébi, nyomd!

– Dunkirk A GYŐZTES!

– Én, Tonya

– A víz érintése

– Három óriásplakát Ebbing határában

Legjobb vizuális effektusok

– Szárnyas fejvadász 2049 A GYŐZTES!

– A Galaxis Őrzői, Vol. 2

– Kong: Koponya-sziget

– Star Wars: Az utolsó Jedik

– A majmok bolygója – Háború

Legjobb hangvágás

– Nyomd, Bébi, nyomd!

– Szárnyas fejvadász 2049

– Dunkirk A GYŐZTES!

– A víz érintése

– Star Wars: Az utolsó Jedik

Legjobb hangkeverés

– Nyomd, Bébi, nyomd!

– Szárnyas fejvadász 2049

– Dunkirk A GYŐZTES!

– A víz érintése

– Star Wars: Az utolsó Jedik

Legjobb smink

– A legsötétebb óra A GYŐZTES!

– Viktória királynő és Abdul

– Az igazi csoda

Legjobb látványterv

– A szépség és a szörnyeteg

– Dunkirk

– A legsötétebb óra

– Szárnyas fejvadász 2049

– A víz érintése A GYŐZTES!

Legjobb dokumentumfilm

– Abacus: Small Enough to Jail

– Faces Places

– Icarus A GYŐZTES!

– Last Men in Aleppo

– Strong Island

Legjobb rövid dokumentumfilm

– Edith+Eddie

– Heaven is a Traffic Jam on the 405 A GYŐZTES!

– Heroin(e)

– Knife Skills

– Traffic Stop

Legjobb zene

– Hans Zimmer – Dunkirk

– Jonny Greenwood – Fantomszál

– Alexandre Desplat – A víz érintése A GYŐZTES!

– John Williams – Star Wars: Az utolsó Jedik

– Carter Burwell – Három óriásplakát Ebbing határában

Legjobb betétdal

– Mighty River – Mary J. Blige, Raphael Saadiq és Taura Stinson (Mudbound)

– Mystery of Love – Sufjan Stevens (Szólíts a neveden)

– Remember Me – Kristen Anderson-Lopez és Robert Lopez (Coco) A GYŐZTES!

– Stand Up for Something – Diane Warren és Lonnie R. Lynn (Marshall)

– This is Me – Benj Pasek és Justin Paul (A legnagyobb showman)

Legjobb animációs rövidfilm

– Dear Basketball A GYŐZTES!

– Garden Party

– Lou

– Negative Space

– Revolting Rhymes

Legjobb élőszereplős rövidfilm

– DeKalb Elementary

– The Eleven O’Clock

– My Nephew, Emmett

– The Silent Child A GYŐZTES!

– Watu Wote / All of Us