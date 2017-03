Immár két egymást követő évben magyar sikerrel zárul az Oscar-gála: a tavalyi Saul fia diadalmenete után most Deák Kristóf rövidfilmje, a Mindenki a legjobb élőszereplős rövidfilm kategóriájában nyerte el az aranyszobrocskát. Reméljük, hogy ez a díjözön trenddé növi ki magát, és Magyarország nevét újra megtanulják Hollywoodban!

A díjátadó nagyrészt papírforma szerint alakult, nagy meglepetések nem történtek, legfeljebb a legjobb film kategória botránya miatt zajos a sajtó: a díjat átadó Warren Beatty rossz borítékot – a legjobb női főszereplőjét, Emma Stone-ét! – kapta meg, s a kezdeti tanácstalanság után bemondta a Kaliforniai álom címét, mire a stáb felözönlött a színpadra, kiderült, hogy a legjobb film valójában a Holdfény, így ez a jelenet a legcikibb Oscar-események közé vonulhat be.



A 14 Oscar-jelöléséből a Kaliforniai álom végül 6-ot, a legjobb rendező, színésznő, operatőr, látványterv, zene és betétdal kategóriában gyűjtötte be. A Holdfény 8 jelölésből 3-at, a legjobb film, férfi mellékszereplő és adaptált forgatókönyv kategóriában tudhat magáénak. A régi városért Casey Affleck megkapta a legjobb színész díját, ezen kívül a legjobb eredeti forgatókönyv kategóriájában díjazták. Mel Gibson háborús filmje, A fegyvertelen katona csupán a technikai kategóriákban tudott aratni (legjobb vágás és hangkeverés), akárcsak az Érkezés (legjobb hangvágás). Az idei Oscar-díj nagy vesztesei az Oroszlán (6 jelölés), a Hell or High Water (4 jelölés) és A számolás joga (3 jelölés), melyek nem jutottak díjhoz. A legjobb férfi színész kategóriában Affleck nagy ellenfele Denzel Washington volt, ezúttal neki sem termett babér, szerencsére a Fences című filmjét a legjobb női mellékszereplő kategóriában azért méltatták, Viola Davis teljesen megérdemelten vehette át élete első Oscar-díját! Az animációs filmek közül a Zootropolis – Állati nagy balhé győzedelmeskedett, a nagy konkurens, a Kubo és a varázshúrok ellenében. A legjobb vizuális effektusok díját A dzsungel könyvével a Disney zsákolhatta be! Ja, és kérem szépen: a Suicid Squad – Öngyilkos osztag OSCAR-DÍJAS FILM LETT!!!

Legjobb film

– Holdfény

– Kaliforniai álom

– A régi város

– Oroszlán

– A számolás joga

– A fegyvertelen katona

– Érkezés

– Fences

– Hell or High Water

Legjobb rendező

– Damien Chazelle – Kaliforniai álom

– Mel Gibson – A fegyvertelen katona

– Barry Jenkins – Holdfény

– Kenneth Lonergan – A régi város

– Denis Villeneueve – Érkezés

Legjobb férfi színész

– Casey Affleck – A régi város

– Ryan Gosling – Kaliforniai álom

– Andrew Garfield – A fegyvertelen katona

– Viggo Mortensen – Captain Fantastic

– Denzel Washington – Fences

Legjobb színésznő

– Emma Stone – Kaliforniai álom

– Natalie Portman – Jackie

– Meryl Streep – Florence – A tökéletlen hang

– Isabelle Huppert – Elle

– Ruth Nega – Loving

Legjobb férfi mellékszereplő

– Mahershala Ali – Holdfény

– Dev Patel – Oroszlán

– Lucas Hedges – A régi város

– Michael Shannon – Éjszakai ragadozók

– Jeff Bridges – Hell or High Water

Legjobb női mellékszereplő

– Viola Davis – Fences

– Naomie Harris – Holdfény

– Nicole Kidman – Oroszlán

– Michelle Williams – A régi város

– Octavia Spencer – A számolás joga

Legjobb idegen nyelvű film

– Az ügyfél (Irán)

– A homok alatt (Dánia)

– Az ember, akit Ovénak hívnak (Norvégia)

– Tanna (Hollandia)

– Toni Erdmann (Németország)

Legjobb animáció

– Zootropolis – Állati nagy balhé

– Kubo és a varázshúrok

– Vaiana

– Életem Cukkiniként

– A vörös teknős

Legjobb adaptált forgatókönyv

– Holdfény – Barry Jenkins és Tarell Alvin McCraney

– Oroszlán – Luke Davies

– Érkezés – Eric Heisserer

– A számolás joga – Allison Schroeder és Theodore Melfi

– Fences – August Wilson

Legjobb eredeti forgatókönyv

– A régi város – Kenneth Lonergan

– Kaliforniai álom – Damien Chazelle

– A homár – Yorgos Lanthimos, Efthymis Filippou

– Hell or High Water – Taylor Sheridan

– 20th Century Women – Mike Mills

Legjobb operatőr

– Kaliforniai álom – Linus Sandgren

– Érkezés – Bradford Young

– Oroszlán – Greig Fraser

– Holdfény – James Laxton

– Némaság – Rodrigo Prieto

Legjobb jelmez

– Legendás állatok és megfigyelésük

– Szövetségesek

– Florence – A tökéletlen hang

– Jackie

– Kaliforniai álom

Legjobb vágás

– A fegyvertelen katona – John Gilbert

– Érkezés – Joe Walker

– Hell or High Water – Jake Roberts

– Kaliforniai álom – Tom Cross

– Holdfény – Nat Sanders és Joi McMillon

Legjobb vizuális effektusok

– A dzsungel könyve

– Mélytengeri pokol

– Doctor Strange

– Kubo és a varázshúrok

– Zsivány Egyes: Egy Star Wars-történet

Legjobb hangvágás

– Érkezés

– Mélytengeri pokol

– A fegyvertelen katona

– Kaliforniai álom

– Sully – Csoda a Hudson folyón

Legjobb hangkeverés

– A fegyvertelen katona

– Érkezés

– Kaliforniai álom

– Zsivány Egyes: Egy Star Wars-történet

– 13 óra: Bengázi titkos katonái

Legjobb smink

– Suicide Squad – Öngyilkos osztag – Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini és Christopher Nelson

– Az ember, akit Ovénak hívnak – Eva von Bahr és Love Larson

– Star Trek – Mindenen túl – Joel Harlow és Richard Alonzo

Legjobb látványterv

– Kaliforniai álom

– Érkezés

– Legendás állatok és megfigyelésük

– Ave, Cézár!

– Utazók

Legjobb dokumentumfilm

– OJ: Made in America

– Fire at Sea

– I Am Not Your Negro

– Life, Animated

– 13th

Legjobb rövid dokumentumfilm

– The White Helmets

– Extremis

– 4.1 Miles

– Joe’s Violin

– Watani: My Homeland

Legjobb zene

– Kaliforniai álom – Justin Hurwitz

– Jackie – Mica Levi

– Oroszlán – Dustin O’Halloran és Hauschka

– Holdfény – Nicholas Britell

– Utazók – Thomas Newman

Legjobb betétdal

– Kaliforniai álom – City of Stars

– Kaliforniai álom – Audition (The Fools Who Dream)

– Trollok – Can’t Stop the Feeling

– Jim: The James Foley Story – The Empty Chair

– Vaiana – How Far I’ll Go

Legjobb animációs rövidfilm

– Piper

– Blind Vaysha

– Borrowed Time

– Pear Cider and Cigarettes

– Pearl

Legjobb élőszereplős rövidfilm

– Mindenki /Sing/

– Ennemis Interieurs

– La femme et le TGV

– Silent Nights

– Timecode