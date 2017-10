Jack Nicolson és Heath Ledger már bebizonyította nekik, hogy amennyiben Joker karaktere jó kezekbe kerül, a képregényes univerzum legjobb gonoszát lehet belőle faragni.

A Suicide Squad – Öngyilkos osztag Jokerének, Jared Leto-nak azonban nem igazán sikerült maradandót alakítania a filmben – igaz, ehhez a korrektség kedvéért hozzá kell tenni, hogy a stúdió a jeleneteinek nagy részét kivágta a filmből, de ami benn maradt a végső változatban, édeskeveset ad vissza a karakterben rejlő lehetőségekből.

Egy ideig úgy tűnt, hogy Jared Leto végleg elbúcsúzhat a karaktertől, ám ahogy egymás után jöttek ki a stúdió Joker körüli tervei, megint felmerült a neve, és jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a Harley Quinn Vs. the Joker című filmben ismét ő alakítja majd Joker-t.

Arról azonban, hogy a Suicide Squad 2-ben is visszatér-e, maga Leto sem tud semmit, pedig a film – akárcsak a Harley Quinn Vs. the Joker – gyorssávban fog elkészülni, és már rendezője is van: Gavin O’Connor.

“Rengeteg a mozgó alkatrész, majd meglátjuk, mi fog történni. Gavint hihetetlenül tehetségesnek tartom, szerintem ő a tökéletes rendező a Suicide Squad 2-höz. Imádom a munkáját.” – nyilatkozta Leto.

A legtöbb vélemény szerint, ha Jared Leto-ra számítanának a Suicide Squad folytatásában, akkor már tudnia kellene róla, így nagy valószínűséggel nemes egyszerűséggel kihagyják majd őt a csapatból. Vagy nem. Vagy a Harley Quinn Vs. the Joker-ben sem ő lesz Joker. Ahogy a sztár is mondta, még igen képlékeny a dolog.

Külön bekavar ügybe a Scorsese-féle Joker eredetfilm, ami meg a DC új, az DCEU-val párhuzamos univerzumában fog játszódni, és állítólag ott teljesen új színészeket használnak majd fel a már ismert karakterhez…