Hát ez sem volt egy egyszerű eset, de nem akarjuk a múltat felbolygatni, a lényeg az, hogy a Tűzgyűrű második része már készül egy ideje, és hamarosan – egészen pontosan az október 6-án, a New York Comic Con-on – már láthatjuk is az első trailert a filmből.

A mozibemutatót nemrégiben kicsit eltolta a stúdió, így az eredeti 2018. február 23. helyett március 23-án érkezik majd a film.

A Pacific Rim: Uprising címet kapott folytatás 10 évvel a “Hasadék csatája” után játszódik, az akkor elért győzelemmel a Jaeger program új erőre kapott és az emberi történelem legerősebb globális védelmi erejévé fejlesztették. A Pan Pacific Defense Corps kizárólag a legjobb képességű emberekből válogatja újoncait, akikből a következő generációi hőseit kívánja kinevelni. Ha a Kaiju fenyegetés visszatérne – és a többség meg van róla győződve róla, hogy vissza fog -, ezúttal felkészülve várjuk őket. Legalább is ezt reméljük…

A Tűzgyűrű 2-ben visszatér Charlie Day, Rinko Kikuchi és Burn Gorman, az új szereplők közül pedig John Boyega (Idris Elba karakterének fiát alakítja) és Scott Eastwood nevét érdemes megemlíteni.