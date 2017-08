Nyerj páros jegyet Tom Cruise Barry Seal: A beszállító filmjére

Hamarosan érkezik a mozikba a nemrég komoly sérülést szenvedett Tom Cruise legújabb filmje, a Barry Seal: A beszállító, amelyben a akciósztár egy egészen elképesztő igaz történet főhősét játssza el. A film premier előtti vetítése 2017. augusztus 30-án (szerda) szerda este lesz egy budapesti moziban, amire a hazai forgalmazó UIP-Duna Film jóvoltából most 5 db páros mozijegyet sorsolunk ki.

A nyerni vágyóknak, ahogy azt már megszokhattátok, most is csupán annyi a teendője, hogy a cikk végén feltett kérdésre adott helyes választ 2017. augusztus 28., 19 óráig “Barry Seal” tárggyal elküldik a nyeremenyjatek.filmtrailer@gmail.com e-mail címre.

Hivatalos tartalom: Tom Cruise új filmje egy elképesztő igaz történetet dolgoz fel.

Barry Seal amerikai pilóta volt, aki a Pablo Escobar-féle Medellín kartell szállítója lett, és fegyvert és drogot csempészett a repülőin, majd váratlanul beszervezte a CIA, és az amerikai történelem egyik legnagyobb titkos akcióját hajtotta végre.

Ki rendezte a Barry Seal: A beszállító filmet?

A) Alex Kurtzman

B) Christopher McQuarrie

C) Doug Liman