Nyerj páros jegyet a Transformers: Az utolsó lovag premier előtti vetítésére!

A jövő héten már érkezik is a mozikba a Transformers széria soron következő darabja, amelyben az Autobotoknak a minden eddiginél félelmetesebb ellenfél mellett még saját egykori vezérükkel, Optimus Prime-mal is meg kell küzdeniük, hogy megakadályozzák a Föld teljes pusztulását. A hazai forgalmazó, a UIP-Duna Film jóvoltából most 5 db páros belépő kerül kisorsolásra a Transformers: Az utolsó lovag premier előtti vetítésére, amely 2017. június 21-én, szerdán délelőtt(!) lesz egy budapesti moziban.

Tartalom: Az utolsó lovag szétzúzza a Transformers sorozat alapmítoszát, és átírja azt, hogy mit is jelent hősnek lenni. Az emberek és az alakváltók háborúban állnak, és Optimusz Fővezér nincs többé. Jövőnk megmentésének kulcsa a múlt titkaiba van temetve, a Transzformerek rejtélyes földi történelmébe. Világunk megmentése egy valószínűtlen szövetség kezében van, melynek tagjai Cade Yeager (Mark Wahlberg), Űrdongó, egy angol Lord (Sir Anthony Hopkins) és egy oxfordi professzor (Laura Haddock). Mindenki életében eljön a pillanat, amikor helyt kell állnia. A Transformers: Az utolsó lovagban az üldözöttekből hősök lesznek. A hősökből gonosztevők. Csak egy világ élheti túl: vagy az övék, vagy a miénk.

A nyerni vágyóknak továbbra is mindössze annyi a dolga, hogy a cikk végén feltett kérdésre adott helyes választ 2017. június 19., 19 óráig “Transformers: Az utolsó lovag” tárggyal elküldik a nyeremenyjatek.filmtrailer@gmail.com e-mail címre.

Az időpontra való tekintettel kérjük, hogy csak azok vegyen részt a játékban, aki részt is tudnak venni a délelőtti vetítésen.

A nyerteseket e-mail-en értesítjük a vetítés pontos részleteiről.

Hányadik Transformers mozifilm a most mozikba kerülő Transformers: Az utolsó lovag?

A) 3.

B) 4.

C) 5.