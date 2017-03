Az elmúlt 8 évben már többször olvashattunk hasonló címet, most azonban úgy tűnik, a nyár végén tényleg elkezdődhet a sokat emlegetett Avatar 2 (meg 3,4 és 5) forgatása, a My Entertainment World információ szerint már a pontos dátum is ki van tűzve: augusztus 15.

James Cameron tavaly elárulta, hogy a hosszúra nyúlt várakozás oka az, hogy amikor elkezdte megírni a folytatást, akkor realizálódott benne, hogy igazából egy sokkal, de sokkal nagyobb sztori vár elmesélésre – olyannyira, hogy 5 részesre bővítette a saga-t.

A múlt hónapban a rendező a Daily Beast-nek adott interjút, amiben azt nyilatkozta, hogy minden forgatókönyvvel készen van, és várja az augusztusi kezdést.

“A helyzet az, hogy nem az Avatar 2-re koncentrálok. A figyelmem az Avatar 2, 3, 4 és 5 között egyenletesen oszlik meg. Teljesen egyenlő mértékben fejlesztem őket. Épp most fejeztem be az Avatar 5 forgatókönyvét. Most kezdem az aktív előkészületi munkát. A színészekkel való forgatás augusztusban kezdődik, szóval az addig hátralevő időben minden egyes napom ez fogja kitenni. Minden készen áll, úgyhogy most a lovak közé csapunk. Úgy érzem magam, mint aki épp most szabadult a börtönből, az elmúlt két évemet gyakorlatilag az íróbarlangomba bezárva töltöttem. Szeretem élvezni az életet. És az írást nem élvezem.”

Nem merjük biztosra kijelenteni, de az tény, hogy eddig az a legbiztatóbb hír az Avatar folytatások kapcsán.