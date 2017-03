Bár az elmúlt hónapokban már több dolog is kiderült az Alien: Covenant-ről, a legtöbb beszámolóban az szerepelt, hogy Noomi Rapace egyáltalán nem, vagy maximum egy apró cameo-szerepben lesz látható a filmben. A legújabb hírek szerint azonban könnyen lehet, hogy mégis több játékidőt kap a filmben.

A Deadline egyik forrása szerint a színésznő jelen pillanatban az Alien: Covenant Ausztráliában zajló forgatásán van, ahol több hétig fog tartózkodni – tehát nem túl valószínű, hogy mindössze egy pár másodperces jelenetre ugrott be.

Elizabeth Shaw karakterének kivágása előtt egyébként sokan értetlenül álltak, ugyanis gyakorlatilag ő volt a Prometheus egyetlen túlélője, és rá vár az a feladat is, hogy az android David-nek valami testet kerítsen, anélkül ugyanis elég nehéz lenne eljátszania a Covenant főszerepét.

Arról nem is beszélve, hogy szerintünk azért sok rajongó kíváncsi lenne rá hogyan alakul a további sorsa, vagy esetleg éri utol a vég az elhagyatott bolygón, ahol az új rész játszódik.

Elképzelhető az is, hogy bár a film az eredeti tervek szerint megy, Ridley Scott már egy rendezői változaton is dolgozik, ahol kicsit részletesebben láthatjuk majd, mi történt Shaw karakterével…