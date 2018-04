A Star Trek: Mindenen túl Star Trek mozifilm bemutatója óta elég zavaros információk láttak napvilágot a Star Trek 4. fejlesztése környékéről, a Paramount Pictures azonban a hétvégi CinemaCon-on végre tiszta vizet öntött a pohárba.

A stúdió elárulta, hogy az elmúlt két évben párhuzamosan két film fejlesztése is folyt, az egyik egyik épp most kapott rendezőt S.J. Clarkson személyében (aki az első női rendező a Star Trek mozifilmek történetében), a másikat pedig Quentin Tarantino és J.J. Abrams közösen fejlesztgeti – utóbbi forgatókönyve egyelőre írás alatt van, így nagy valószínűséggel ez lesz a Star Trek 5.

Bár a Star Trek 4. S.J. Clarkson első mozifilmes rendezése lesz, aggodalomra nincs túl sok okunk, ugyanis rengeteg sikersorozathoz készített már epizódokat, mint pl. az Orange Is the New Black, a Jessica Jones, a Bakelit, a Dexter és még hosszasan sorolhatnánk.

A rendező személyén kívül túl sok konkrétumot sajnos nem tudtunk meg a Star Trek 4.-ről, a pletykák szerint Chris Hemsworth is visszatér az eredeti 2009-es filmben látott szerepébe, azaz ő lesz George Kirk, James Tiberius Kirk (Chris Pine) apja – a két színész közötti elenyésző korkülönbségből pedig arra lehet következtetni, hogy valamiféle időutazásos csavar is be lesz építve a filmbe.

Zachary Quinto, azaz Spock visszatérése már megerősített, és bízhatunk benne, hogy a többiek, azaz Zoe Saldana, Karl Urban, John Cho és Simon Pegg is visszatérnek. Arról sincs infónk, hogy a tragikus balesetben elhunyt Anton Yelchin karakterét helyettesíteni fogják-e valakivel.

A tervezett bemutató dátuma egyelőre nem ismert, de remélhetőleg a rendező személyének kiválasztásával kicsit felgyorsulnak az események.