Nem kell megijedni, nem arról van szó, hogy Ben Affleck ninjának öltözve fogja kergetni a gonoszokat az új Batman filmben, vagy esetleg Michael Dudikoff átveszi a szerepet tőle – mindössze arról, hogy a japán piac ismét otthagyja a keze nyomát a rajzfilm piacon, bár hivatalosan valószínűleg csak a New York-i Comic Con-on jelentik majd be, de készülőben van a Batman Ninja című anime.

Nem ez az eset, hogy a denevérember kalandjai anime formában készülnek el (A 2008-as Batman: Gotham lovagja is az volt), sőt, szinte minden szuperhős megkapta már a saját anime-jét, köztük Vasember és Wolverine is.

A Batman Ninja valamikor jövő évben fog érkezni, az első trailer pedig már jövő héten várható.