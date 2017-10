Bár valószínűleg a legtöbben már a nevet is elfelejtették, anno volt egy igen nagy sikerrel futott Szex és New York HBO sorozat, amiből mozifilmeket is elkezdtek készíteni. A 2008-as első részt még aránylag sikerrel vetítették a mozik, ám a 4 évvel későbbi Szex és New York 2 már botrányosan rossz lett, így a Szex és New York 3. projektet határozatlan időre felfüggesztette a stúdió.

Az egykori rajongók egy része továbbra is kitartóan várja a folytatást, Sarah Jessica Parker szerint azonban hiába, ugyanis a film sosem fog elkészülni.

“Vége…. Nem készítjük el. Csalódott vagyok. Van egy gyönyörű, vicces, szívmelengető és vidám forgatókönyvünk és sztorink. Nem csak azért vagyok csalódott, mert nem mesélhetjük el ezt a sztorit, és nem élhetjük át a tapasztalatot, de sokkal inkább azért, mert a közönség, ahogy annak sokszor hangot is adott, akar még egy filmet.”

A döntés véglegességét a Charlotte-ot alakító Kristin Davis is megerősítette:

“Igen, igaz, nem fogjuk tudni megcsinálni a harmadik filmet. Azt kívánom, bárcsak elkészülhetne az zárófejezet, hogy befejezhessük a karaktereink történetét. Nagyon zavaró, hogy nem oszthatom meg ezt a fejezetet (amit Michael Patrick King, a Szex és New York megalkotója olyan csodálatosan megírt) veletek. Így már csak az emlékeink maradnak.

Egy Warner Bros. közeli forrás szerint az egész fiaskó mögött Kim Cattrall áll, a négy dívából ugyanis ő az egyetlen, aki nem akarja elkészíteni a folytatást, vagy legalább is olyan feltételeket próbál szabni a visszatérésére az HBO-nak, amiket annak esze ágában sincs elfogadni.