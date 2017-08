“Ahol füst van, ott tűz is van” – szokták mondani, és az elmúlt hetekben több olyan pletykát is olvashattunk, hogy a Matt Reeves rendezésében készülő The Batman-ben nem Ben Affleck fogja alakítani a denevérembert. Mint kiderült, nem is teljesen alaptalanul, a The Hollywood Reporter legújabb hírei szerint ugyanis az új filmhez egy új színészt fog keresni a rendező.

“Matt Reeves The Batman filmje például nem fog kötődni Az Igazság ligája univerzumához, egy másik időperiódusban fog zajlani és más lesz a főszereplője is.”

Ha jól értelmezzük az olvasottakat, nem arról van szó, hogy Ben Affleck-et végleg kigolyózták volna a DC univerzum Batman szerepéből, hanem a Matt Reeves rendezésében készülő új film fog egy kicsit kilógni a sorból, és valószínűleg olyan – feltehetőleg fiatalabb – korban mutatja be a denevérembert, aminek eljátszására a 45 éves Affleck már nem alkalmas. De az is lehet, hogy teljesen másról van szó, a nemrég napvilágot látott Flashpoint-os hírből kiindulva (linkelnék, de ez is az eltűnt cikkeink között volt).

Ha minden igaz ugyanis, a Warner Bros. egy második DV univerzumot is létre szeretne hozni, amely az eredetitől teljesen függetlenül menne. A nyitófilmje egy Joker eredetfilm lenne, de a későbbi tervekben van a Suicide Squad folytatása, és egy Harley Quinn Vs. Joker film is. Jól hangzik, nem?

Anno hatalmas tömegek tiltakoztak, amikor kiderült, hogy Ben Affleck fogja játszani Batmant a DC Batman Superman ellen – Az igazság hajnala filmjében, ám a film bemutatóját követően kicsit lecsillapodtak a kedélyek, sőt, sokan úgy gondolják, a film történetének egyik legjobb alakítását látták.

Várjuk a további híreket…