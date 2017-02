A Marvel harmadik fázisában több, eddig nem túl sok szerepet kapott szuperhős is megkapja a saját filmjét, közöttük Fekete Párduc, akit az Amerika Kapitány: Polgárháború már láthattunk akcióban. A Doctor Strange Blu-ray és DVD kiadásával érkezik néhány vázlatkép a Black Panther filmhez, amit most közzé is teszünk.

A szinte napra pontosan egy év múlva mozikba kerülő film középpontjában T’Challa (Chadwick Boseman) áll, aki a Polgárháborúban történtek után visszatér szülőhazájába, a teljesen elszigetelt, technológialaig igen fejlett afrikai Wakandába, hogy elfoglalja az őt megillető helyet a trónon. Egy régi ellenség felbukkanásával azonban T’Challa mind királyként, mind pedig Fekete Párducként komoly kihívás elé kerül A kibontakozó konfliktusban nem csupán Wakanda, de az egész világ jövője a tét.

Fekete Párduc (Black panther) vázlatképek