Épp tegnap írtunk róla, hogy a Terminator: Genisys sorozat hivatalosan is halottnak nyilvánítható, miután a Paramount Pictures nem hosszabbította meg a filmes jogokat – ma pedig már úgy tűnik, hogy a Genysis vége egyúttal egy új korszak kezdetét is jelenti.

Amint a korábbi cikkben is említettük, David Ellison és James Cameron (akihez hamarosan visszaszállnak az említett jogok) egy ideje már agyal rajta, mi lehetne a Terminator franchise további sorsa. Ellison a Collider magazinnak adott interjújából kiderül, hogy már kész terveik vannak, amit még idén be is fognak jelenteni.

“Elárulom, hogy már kitaláltuk a franchise jövőjét, és higgyétek el nekem, egy hihetetlenül fényes jövő előtt áll. Az hiszem ahova tartunk, az az a folytatás lesz, amire a rajongók a T2 óta várnak. Van egy dolog a franchise kapcsán, amit még idén be fogunk jelenteni. Valami olyan, ami miatt nagyon izgatottak vagyok, és úgy gondoljuk, hogy ez az az irány, amerre tartanunk kell.”

Kíváncsian várjuk!