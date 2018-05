Thomas Jane korábban már körülírta, nagyjából mire számíthatunk az új Predator film sztorijában, most azonban megérkezett a film első hivatalos szinopszisa is, ami nagyjából megerősíti az elhangzottakat, azonban egy meglepő új fejleménnyel is szolgál.

“A Predator sorozat Shane Black általi explozív újrafeltalálásában a vadászat a külső űrből egy kisváros utcáira kerül át. Az Univerzum legveszedelmesebb vadászai most minden eddiginél erősebbek, okosabbak és halálosabbak, a más fajokból kinyert DNS-t ugyanis saját genetikai felturbózásukra használták fel. Amikor egy fiatal srác véletlenül visszahívja őket a Földre, mindössze egy csapat leharcolt katona és egy mogorva tanár akadályozhatja meg az emberi faj teljes kihalását.”

A külvárosi környezet és a nem éppen a helyzet magaslatán lévő katonai alakulat – a korábbi hírek szerint egy PTSD-től szenvedő, épp kórházba tartó csapat – nem újdonság, a genetikailag felturbózott Predatorokról azonban most hallunk először. A szinopszisban említett “más fajokból nyert DNS” számtalan lehetőséget hordoz magában, akár teljesen más kinézetet is kaphatnak, valamint a láthatatlanságon és megszokott fegyverzetükön kívül számos más extra képességre is számíthatunk.

A Fox a nemrég megrendezett CinemaCon-on már közzétette az első trailert is a filmhez (sajnos nyilvánosságra nem hozta), és bár némiképp vegyesek, azért többnyire pozitívak voltak a kapott reakciók. Az első publikus előzetest Shane Black májusra ígérte, úgyhogy gyakorlatilag bármikor megérkezhet.