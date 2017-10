A 20th Century Fox bejelentette, hogy mozifilm fog készülni a Bob burgerfalodája című, nagy sikerrel futó felnőtt animációs sorozatból. A film készítésénél, egyelőre még nem tudni, milyen minősítésben, de természetesen a sorozat megalkotója, Loren Bouchard is közre is fog működni, aki már reagált is a hírre:

“Le vagyunk nyűgözve, hogy a Bob burgerfalodáját meghívták a nagy vászonra. Tisztában vagyunk vele, hogy a mozifilmnek a sorozat rajongóinak minden apró igényének ki kell elégítenie, de egyben működnie kell azoknál az embereknél is, akik sosem látták a sorozatot. Mint ahogy azzal is, hogy a karaktereinket egy epikus kalandra kell küldenünk. Más szóval, minden idők legjobb filmjének kell lennie. De csak semmi izgulás!”

Ha valaki nem ismerné, az idén még az Emmy-díjat is elnyert Bob burgerfalodája sorozat a Belcher családról szól, akik egy hamburgeréttermet vezetnek az Ocean Avenue-n, egy meg nem nevezett part menti városban. Az étterem egy kétszintes sorház aljában van, ami egy temetkezési vállalat és olyan bolt között helyezkedik el, aminek mindig más a bérlője. A család közvetlen az étterem fölött lakik. A burgerfaloda egy feltörekvő étterem, ami erősen függ az utcai reklámoktól és a vidámpark forgalmától.

A sikerhez vezető út nem könnyű. Bobnak sok más étteremmel versenyeznie kell. Legnagyobb riválisa Jimmy Pesto pizzériája, aminek a tulajdonosát Bob különösen nem kedveli. Bob éttermét sok más szerencsétlenség is éri. Például a sorozat főcímében a Burgerfaloda leég, rágcsálók árasztják el a helyet, és betöri az ablakot egy villanypózna. Mind ennek ellenére Bobnak van egy kicsi, de hűséges törzsvendég köre.

A Bob burgerfalodája mozifilm 2020. július 17-én érkezik a mozikba.