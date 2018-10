A Sony jelen pillanatban gőzerővel tolja a héten mozikba kerülő Venom filmet, azonban időközben kiderült az is, hogy a soron következő képregényes filmje a téma korábban már előkerült Morbius, a vámpír lesz, és az is megerősítésre került, hogy a címadó vámpírt a DC Jokerjeként megismert Jared Leto fogja alakítani.

Matt Tolmach és Avi Arad prodecerek, akik már jó ideje dolgoznak a projekt fejlesztésén, nagy elismeréssel beszéltek Leto-ról, és remélik, hogy hasonló mélységgel fogja tudni hozni majd a karaktert, mint anno a Suicide Squad filmben tette. Reméljük így lesz, kivágni őt minden esetre most kicsit nehezebb lenne, lévén ő főszereplő….

Morbius, az „élő vámpír” karakterének megszületése 1971-re tehető, amikor a képregényekben egy szigorú szabály miatt még nem szerepelhettek farkasemberek, vámpírok vagy egyéb élőholtak, a Marvelnek pedig úgy sikerült kijátszania ez a szabályt, hogy Morbius-t élő emberként tüntette fel, aki termászetfeletti erők jóvoltából vámpír-szerű képességek birtokába jutott – magyarul pont ugyanazt tudja, mint bármelyik vámpír (vámírizmus, repülés, hipnózis, alakváltás, emberfeletti testi erő és gyorsaság, öngyógyuló képesség) , azonban mégis az élők közé tartozik.

Az eredeti karakter, Michael Morbius egy Nobel-díjas, elismert tudós volt, aki egy halálos vérbetegségben szenvedett. Végül kidolgozott egy eljárást, mely reményei szerint képes lett volna megmenteni az életét. Az eljárás mellékhatásaként azonban a vámpírokéhoz hasonló tulajdonságokra tett szert és csillapíthatatlan vérszomj lett úrrá rajta, melynek első áldozata barátja és munkatársa lett. Elszörnyedve tettén, a lelkiismerete és a vérszomja által gyötörve Morbius bujdosni kezdett….

Meg nem erősített hírek szerint a film forgatása a nagyon közeli jövőben, akár heteken belül el is kezdődhet.