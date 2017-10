Nap mint nap kapjuk tőletek a kérdéseket a különböző filmcímek DVD megjelenései kapcsán, ám az esetek túlnyomó részében nem igazán tudunk választ adni rá, mivel jómagunk is csak a forgalmazóktól kapott információkkal rendelkezünk.

Hogy segítsünk nektek egy kicsit belelátni a hazai home video piac működésébe, Kádár Zoltánt, a ProVideo ügyvezetőjét kerestük meg, aki a kérdéseinkre – és részben a ti kérdéseitekre – adott válaszaival segítséget nyújt nekünk abban, hogy kicsit jobban belelássunk a hazai DVD és Blu-ray kiadások működésébe és hátterébe.

– Jelen pillanatban hogyan oszlik fel a hazai DVD piac? Meg van határozva, hogy melyik DVD forgalmazó melyik mozifilm forgalmazó filmjeit adhatja ki? Hogyan dől ez el?

Talán nem árulok el nagy titkot azzal, hogy a forgalmazók számára a nagy hollywoodi stúdiók (Disney, Warner, Universal, Fox stb.) filmjeire való forgalmazási jog megszerzése a cél. Hazánkban a Pro Video a piacvezető a Disney és a Warner jogokkal a háta mögött (továbbá folyamatosan vásárolunk független filmalkotásokat is), míg a másik jelentős szereplő a cseh Bonton, akinél a Universal, Fox, Sony és Dreamworks jogok vannak. A jogokat általában versenytárgyalás keretében lehet elnyerni, de ha a forgalmazó hozza a szerződésben foglalt tervszámokat, akkor csak elvétve akad példa a forgalmazó lecserélésére. Ezek a szerződések kizárólagos jogot biztosítanak, így ezen stúdiók mozifilmjeit kizárólag a szerződött forgalmazó adhatja ki DVD-n vagy BD-n. Természetesen a hazai piacon jelen vannak kisebb forgalmazók is, akik elsősorban független filmekkel, művészfilmekkel vagy éppen hazai produkciók értékesítésével foglalkoznak.

– Az elmúlt években mennyire változott meg a kereslet a DVD illetve a Blu-Ray kiadások terén?

Sajnos a magyar home video piac az elmúlt évtizedben évente kétszámjegyű csökkenést szenved el (értékben és százalékban kifejezve). Ennek egyik legfőbb oka a tartalomfogyasztási szokások megváltozása, ezen belül is elsősorban a filmalkotások illegális letöltése, vagy on-line megtekintése. A forgalmazóknak nem sok lehetőségük van a jelenség ellen fellépni, örökös szélmalomharca vagyunk ítélve. Filmrajongóként számomra különösen szomorú, hogy hazánkban nagyon sokan hajlandók rossz minőségben, kis képernyőn megnézni olyan filmalkotásokat is, ahol a hangsúly kifejezetten a látványon és a hangeffekteken van. Megítélésem szerint ez nagyon messze van az igazi filmélménytől..

– Egy film mozipremierjét követően mennyi idő múlva várható, hogy DVD-n is megjelenjen? Milyen tényezőktől függ ez?

Amennyiben a film a hazai mozikban bemutatásra került, úgy általában 4 hónapos „ablakkal” kell számolni, ez előtt (néhány kivételtől eltekintve) nem kezdhető meg az adott film home video forgalmazása. Amennyiben nem volt hazai mozis forgalmazás, úgy a nemzetközi megjelenési dátumokhoz kell igazodni (de ezeket a dátumokat a jogtulajdonos konkrétan megadja).

– Egy-egy nagyobb Hollywood-t sikerfilm kb. milyen példányszámban adható el Magyarországon DVD, illetve Blu-ray kiadásban?

A hollywoodi sikerfilmek között is vannak jelentős különbségek a home video forgalmazás szempontjából. Egyrészt a mozis siker nem feltétlenül garantálja a jó DVD/BD értékesítési darabszámokat, és ugyanez igaz fordítva is, másrészt a viszonyítási alap is megközelítés kérdése. A mozisok a nyitó hétvége nézettségi adatai alapján ítélik meg a filmeket. Mi általában az első árponton (new release) történt értékesítési adatokat figyeljük, ugyanakkor a filmek teljes életciklusa (eladhatóság szempontjából) jelentős különbségeket mutathat. Mindent összevetve ma már messze vagyunk azoktól az időktől, amikor több tízezer darabot is el lehetett adni egyes címekből teljes áron. A mi esetünkben 10.000 db-os new release fogyás már szép sikernek számít. Blu-rayek esetében még szomorúbb a helyzet. Hiába csökken folyamatosan ennek a formátumnak az ára, jellemzően néhány száz darabos fogyásra lehet számítani címenként. Nem véletlen, hogy sok alkotás nem jelenik meg BD-n. Ha ezeket a fogyási adatokat összevetjük azzal a ténnyel, hogy kb. 3,8 millió háztartás van Magyarországon, akkor igen elkeserítő a helyzet..

– Rengeteg kérdezik, hogy a Paramount Pictures filmjei miért nem jelennek meg Magyarországon. Várható, hogy a közeljövőben változik ez a helyzet?

Egyelőre nekem sincsenek további információim a Paramount hazai forgalmazását illetően.

– Mi határozza meg egy DVD vagy éppen Blu-ray lemez bolti árát, milyen költségekkel kell számolnia a kiadónak?

Örülök ennek a kérdésnek, mert sok téves kommentet olvastam az árképzésről, illetve a forgalmazók vélelmezett „hatalmas hasznáról”. A DVD és BD árak nagyjából beálltak. Nagyságrendileg 2.990 Ft körül van a DVD kezdő árpont (new release), amely aztán az idő előre haladtával csökkenhet 1.990, 1.490 és 990 Ft-ra, illetve egyes forgalmazók esetében még ez alá is. Természetesen a kereskedők szíve-joga, hogy végül a termék milyen áron kerül ki a polcokra, ezért találkozhatunk a fenti példától akár teljesen eltérő árazásokkal is. A BD-k jellemzően 4-5 ezer forint körüli összegen jelennek meg, és az áruk az életciklusuknak megfelelően csökken. Ha költségekről beszélünk, különbséget kell tenni a korábban már említett hollywoodi stúdió filmek, illetve az úgynevezett független filmek kiadása között. Stúdió filmek esetében általában output dealről beszélünk, azaz az éves szerződés keretében a forgalmazónak (néhány kivételtől eltekintve) minden filmet ki kell adnia, amelyet az adott stúdió az adott üzleti évben kibocsájt. Függetlenül attól, hogy szerintünk az adott film, zsáner, karakter mennyire eladható a magyar piacon. A forgalmazó nyeresége általában a következő modell alapján számítható: Nettó fogyasztói ár – kereskedelmi partnernek nyújtott számlakedvezmény – royalty –marketing költés – gyártási költség – értékesítés költségei – logisztika és szállítmányozás – termékre jutó fel nem osztható költségek (adminisztrációs költségek, irodabérlet stb.). Maradjunk annyiban, hogy kifejezetten alacsony profitmarginnal dolgoznak a forgalmazók, nagyon komoly erőfeszítésre van szükségük, hogy talpon maradjanak. Független filmek vásárlásakor a forgalmazó általában fordítva gondolkodik: megpróbálja belőni, hogy kb. mekkora forgalmat tud elérni az adott filmmel, és ennek függvényében alakítja ki az általa még elfogadhatónak ítélt maximális vételárat és marketing büdzsét. Aztán vagy bejön a számítása, vagy nem.

– Miért csak pár héttel a hónapkezdés előtt lesznek publikusak az aktuálisan várható megjelenések?

Mi lennénk a legboldogabbak, ha minden film megjelenése mindig flottul menne. Sokszor az utolsó pillanatokban változik egy adott film home video megjelenési dátuma, vagy éppen a DVD/BD formátum elkészítéséhez szükséges anyagok szállítása csúszik, vagy egy előre nem látott betegség hátráltatja a szinkron elkészítését. Annak érdekében, hogy ne kelljen gyakran eltolnunk a megjelenési dátumot a beharangozott időpontokhoz képest, ezért csak akkor kommunikáljuk a végleges időpontot, amikor (szinte) biztosak vagyunk benne. Természetesen még így is előfordulhatnak nem várt nehézségek, de igyekszünk ezeket kiküszöbölni.

– Mennyire terjedtek el a VOD szolgáltatások hazánkban? segítséget vagy konkurenciát jelentek a DVD kiadásban ezek a szolgáltatók?

Bár vannak szolgáltatók, akik már évek óta kínálnak VOD (elsősorban T-VOD és S-VOD) szolgáltatásokat, azonban úgy tűnik, hogy a kritikus tömeget még nem sikerült elérniük. Megítélésem szerint leginkább „nice to have” alapon működik ez a szegmens, mintegy az alapvető szolgáltatásaik kiegészítőjeként, egyelőre csak kismértékben hozzájárulva a teljes éves árbevételükhöz. Inkább konkurenciakánt tekintek rájuk, ugyanakkor a Pro Video évek óta értékesít tartalmakat a VOD platformokra is.

– Biztosak vagyunk benne, hogy az illegális letöltések komoly kárt okoznak a hazai DVD piacnak. Van arról valamilyen becsült adat, hogy mekkorát?

Erről évek óta folyik a vita a szabályozó szervek és a forgalmazók között. De nem csak nálunk, ez az egész világon komoly fejtörést okoz a jogalkotóknak. Nagyon nehéz megjósolni azt, hogy ha nem lehetne letölteni filmeket, akkor mennyivel nőne a home video termékek forgalma, ezáltal mennyivel több ÁFA, társasági nyereségadó, iparűzési adó, munkáltatói járulék stb. folyna be az államkasszába. Mindenesetre milliárdos tételekről beszélünk. Nyilván nem véletlen, hogy az elmúlt évtizedek két legjelentősebb hazai home video forgalmazója (Intercom, Select) már feladta a küzdelmet..