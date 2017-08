Bár rajongók nagy része továbbra is fel van háborodva rajta, ahogy Mike Mingola kezelte a Guillermo del Toro és Ron Perlman által folytatni akart Hellboy projektet, úgy tűnik, szépen haladnak a dolgok a reboot körül.

A napokban két hír is napvilágot látott a film környékéről: az egyik arról számol be, hogy Milla Jovovich már a tárgyalások utolsó szakaszában van a film főgonosza, a Vérkirálynő (The Blood Queen) szerepére, a másik pedig a film hivatalos címét árulja el:

“A hivatalos címe egyszerűen Hellboy. A film 2004-es Hellboy rebootjának tekinthető, így ugyanazt a címet is kapja.”

A sokáig Hellboy: Rise of the Blood Queen néven futott reboot sztorijáról egyelőre nincs infó, de elég valószínű, hogy Jovovich karaktere a képregényből is megismert Nimue alias Vérkirálynő lesz, aki Hellboy nemezisét, Gruagach-ot életre hívja. Hellboy a holtak seregét is segítségül hívta, hogy legyőzze Nimue-t, ő azonban utolsó erejével magával rántja a pokolba hősünket.

Ez persze a képregény sztorija, egyelőre nem tudni, hogy mit terveznek a filmmel, az is elképzelhető hogy egy teljesen más karaktert és sztorit találtak ki.