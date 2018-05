A Hófehér és a vadász spin-off-jaként készült Demóna sikerei messze túlszárnyalták az eredeti alkotást, a Disney pedig rögtön a bemutató után el is kezdte fejleszteni a folytatást, ami a legújabb hírek alapján úgy tűnik, elég szépen alakul – Angelina Jolie, Ed Skrein és Elle Fanning mellé most sikerült Michelle Pfeiffer-t is leszerződtetniük.

A pontos sztori egyelőre nem ismert, Jolie és Fanning azonban korábbi szerepeikbe térnek vissza, míg Pfeiffer a királynő szerepét kapja, Ed Skrein pedig a film főgonosza lesz.

A film rendezője Joachim Ronning, A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja, illetve a már bejelentett 6. rész direktora lesz, a forgatókönyvet pedig Jez Butterworth és Linda Woolverton írták.

A 2014-es Demóna a mérsékelt kritikai fogadtatás ellenére szép summát hozott a Disney-nek, a 180 milliós költségvetésből készült film összesítésben 760 millióig jutott el. A film a klasszikus Csipkerózsika történetet meséli el a gonosznak titulált Demóna szemszögéből.