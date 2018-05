Az elmúlt héten elkezdtek szállingózni a hírek a 2017-es Pókember: Hazatérés folytatásáról – először Jake Gyllenhaal-ról derült ki, hogy Mysterio szerepét fogja játszani a 2. részben, tegnap pedig már az is napvilágot látott, hogy az első részben megismert Keselyűvel, azaz Michael Keaton-nal is újra találkozni fogunk.

A rajongók már régóta várják, hogy a Sinister Six néven elhíresült, gonoszokból álló csapat összeálljon valamelyik Pókember filmben, és több pletyka is felreppent már arról, hogy a Sony egy külön spinoff-ot tervez nekik. Ha valaki nem ismerné a sztorit, Pókember legádázabb ellenfelei, Keselyű, Mysterio, Electro, Kraven és Sandman Doctor Octopus irányításával összefognak és csapdát állítanak Spider-man-nek.

Nos, a 6-ból kettő már biztosan ki van pipálva, és az előző filmben Sokkolót és Skorpiót is bemutatták, akik, ha nem az eredeti Sinister Six csapatnak, de egy későbbi, Sinister Seven nevű formációnak a tagjai voltak – könnyen lehet, hogy a Marvel úgy döntött, inkább ezt a csapatot választja ki a sokféle lehetséges összeállításból.

A Pókember: Hazatérés 2. forgatása idén nyáron kezdődik, a film pedig 2019 júliusában már a mozikba is fog kerülni.