Michael Bay gyakorlatilag a második Transformers film óta folyamatosan esküdözik, hogy több részt nem fog rendezni, ám a tény, hogy a jövő héten mozikba kerülő Transformers: Az utolsó lovag (az 5. rész) még mindig az ő nevéhez fűződik, kicsit komolytalanná teszi ezeket a kijelentéseit.

Biztos, ami biztos, azért idén is kijátszotta ezeket a lapokat:

“A filmek, amiket készítettem, hatalmas filmek. Rengeteget kivesznek belőled. Épp eleget csináltam, és remekül éreztem magam közben. Ez egy nagy durranás lesz, és úgy érzem, a csúcson kell abbahagyni. Azt hiszem remek pályafutásom volt, és van egy csomó más film is, amit meg akarok csinálni.”

Amikor rákérdeztek, milyen filmre gondolt, ezt válaszolta:

“Épp most olvastam egy nagyon véres bérgyilkosos film forgatókönyvét, ami nagyon felforgató volt. Ezt például szórakoztató tűnik megcsinálni. Imádtam csinálni a 13 óra: Bengázi titkos katonáit és a Pain & Gain-t is. Azt hiszem valami sokkal komolyabb és felnőttesebb lesz.”

Nagyjából hasonló körülmények között született meg a Pain and Gain is, amikor is Bay aktuális hisztijét azzal oldotta meg a stúdió, hogy adott neki egy kis egérutat, és teljes egészében finanszírozta a költségeit a rendező kis mellékútjának. Talán most is ez lesz, engednek neki egy másik filmet készíteni, aztán visszatérhet újra a fedélzetre…