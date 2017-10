Ahogy délelőtt is megírjuk, egyre komolyabb méreteket ölt a Harvey Weinstein-nel kezdődött szexuális zaklatás botrány, és úgy tűnik, az egyik soron következő áldozat Ben Affleck lehet.

A legviccesebb az egészben az, hogy Affleck maga is közzétett egy nyilatkozatot a Weinstein ügy kapcsán, és úgy néz ki, pont ez lett a veszte.

“Szomorú és dühös vagyok, hogy egy ember, akivel sokszor együtt is dolgoztam, visszaélt a pozíciójából eredő hatalommal, szexuálisan zaklatta és manipulálta a nőket évtizedeken keresztül. Felfordult a gyomrom, amikor reggel olvastam. Ez teljességgel elfogadhatatlan, és folyamatosan azt kérdezem magamban, mit lehetne tenni, hogy ez soha ne fordulhasson elő másokkal. Jobban meg kell védenünk lánytestvéreinket, barátainkat, munkatársainkat és lányainkat. Támogatnunk kell azokat, akik előállnak, és elítélni az ilyen magatartást, ha találkozunk vele.” – írta Affleck a Facebook-on.

És ez a nyilatkozat már túl sok volt pár embernek – Rose McGowan nyíltan elküldte a p*csába (“Ben Affleck f%$k off”), egy Hilarie Burton nevű színésznő kifejezetten azt állítja, hogy Ben Affleck a melleit fogdosta egy alkalommal, ráadásul még egészen fiatal volt akkoriban.

“Nem felejtek… Még szinte gyerek voltam.” – írta.

Mindezek tetejébe Affleck-et már azzal is megvádolták, hogy hiába állítja az ellenkezőjét, évek óta tudott Harvey Weinstein zaklatásos ügyeiről.

Kíváncsian várjuk, vajon Affleck ügye hogyan folytatódik, de ha nem sikerült nagyon gyorsan kimosakodnia magát – azok alapján, ami Harvey Weinstein-nel történt -, aligha fogjuk viszontlátni a színészt Batman szerepében, és ez még a legkevesebb…

Update:

– Már a színész testvérét, Casey Affleck-et is hasonló vádakkal illetik.

– Matt Damon és Russell Crowe állítólag 2004-ben leállított egy New York Times cikket, ami ugyanerről a témáról szólt volna.

– Affleck a Twitteren kvázi be is ismerte a tettet, és bocsánatot kért a tettért.