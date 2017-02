Bár elég a Suicide Squad – Öngyilkos osztag nagy sikert aratott a rajongók körében, nem lehet túl sokat hallani a folytatással kapcsolatos tervekről. Miután kiderült, hogy David Ayer rendezőt a stúdió a Gotham City Sirens-hez szerződtette le, sokan úgy gondolták, hogy a Suicide Squad 2-őt nemes egyszerűséggel félresöpörték, és ha lesz is egyáltalán, maximum az említett alkotást követően fognak nekilátni a kidolgozásának.

A The Hollywood Reporter azonban most megtörte a jeget, és kiderült, hogy a Warner Bros. közel sem passzív a projektet illetően, és jelen pillanatban a film egyik potenciális rendezőjével folytat tárgyalásokat, aki nem más mint Mel Gibson. A forrás szerint a tárgyalások még elég kezdeti szakaszban vannak, és egyelőre nem történt semmilyen ajánlattétel, a beszámoló szerint Gibson egyelőre “ismerkedik a nyersanyaggal”. A stúdiónak természetesen Gibsonon kívül is vannak még jelöltjei, az egyik például Daniel Espinosa, a Védhetetlen és a hamarosan mozikba kerülő Élet direktora.

A Suicide Squad képregényes világa első hallásra – és másodikra is – elég messze áll Mel Gibson nyers, erős érzelmeket kiváltó filmeket magába foglaló profiljába, azonban lehet, hogy épp ő lehetne az, aki végre megfordítja a DC/Warner. képregényes pechszériáját.

Ti adnátok neki egy esélyt?