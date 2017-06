Elérkezett a női szuperhősök korszaka? Úgy néz ki, hogy a meglehetősen tesztoszteron-fűtötte modern képregényfilmes világban szép lassan egyre nagyobb teret fognak nyerni a női szuperhősök – az első ebben a sorban a Wonder Woman, aki nem kisebb hőstettet hajtott végre, minthogy megmentette a DC univerzumot a filmjeit kísérő átoktól, és végre nem nem csupán anyagi téren hozza az elvárt szintet, de a de a kritikusok is elégedettek a látottakkal.

A Wonder Woman a Rottentomatoesra beérkezett 181 értékelés alapján jelenlen 93%(!)-on áll, amivel nem csupán a DC, de még a legtöbb Marvel filmre is ráver egy kicsit. Összehasonlításképp Az acélember 55%, Batman Superman ellen – Az igazság hajnala 27%, a Suicide Squad pedig mindössze 25%-ot ért el ezen a fronton.

Azt korábban már megtanultuk, hogy a rossz kritikák nem jelentik azt, hogy rosszak lesznek a bevételi eredmények, a jó kritikákat kapott filmek azonban jellemzően jobb nyitóhétvégét produkálnak, sokkal tovább futnak sikerrel a mozikban, és elkerüli őket a második hétre jellemző hatalmas esés (A BvS pl. 69%-ot esett).

Az elemzők legtöbbje 65-80 milliós nyitóhétvégét vár a Wonder Woman-től, ám van aki 105 millió körüli eredményt vár.

Hamarosan kiderül.