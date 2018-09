Augusztus közepén óriási belejentés érkezett a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémiától, amelyben állt, hogy az idei évtől egy új kategóriában is kiosztásra fog kerülni a legrangosabb filmes elismerés: a közönségfilmek kategóriájában. Ez röviden összefoglalva azt jelenti, hogy ezentúl nem csupán a komoly művészi és tartalmi értékekkel bíró, értékes alkotások kaphatnák meg a legjobb filmnek járó szobrocskát, hanem az olyan, elsősorban pénzügyi sikert megcélző blockbusterek is – mint az elmúlt években a mozikat elárasztó képregényadaptációk, Transformers vagy éppen Star Wars filmek -, amelyek eddig csupán a kisebb kategóriákért járó elismerésekért – főképp a vizuális kategóriában – indulhattak eséllyel.

A bejelentés kisebb vihart indított útjának az interneten, sokan úgy gondolják – főleg a mozikba elsősorban szórakozni járó fiatalabb közönség -, hogy jót fog tenni a szép lassan dögunalomba süllyedő filmes gálának a vérfrissítés, még többen vannak azonban azok, akik szerint az új kategória bevezetésével teljesen elveszítené a hosszú évtiezedek alatt felépített szakmai tekintélyét a rangós filmes díjkiosztó.

A heves vita következtében az Akadémia úgy döntött, kicsit jegeli inkább a témát, és a jövő évben megrendezésre kerülő 91. díjkiosztón még biztosan nem fogunk találkozni ezzel a kategóriával – később azonban lehetséges. Az akadémia vezetője, Dawn Hudson az alábbi nyilatkozatot tette közzé:

“Nagy széleskörű reakciókat kaptunk az új kategória bevezetése kapcsán, és felismertük, hogy további egyeztetésekre van szükség a tagjainkkal. Az évek során több dolgon is változtattunk az Oscar-on. idén is lesz változás, és a további fejlődés is lesz, természetesen az elmúlt 90 év hihetetlen örökségét szem előtt tartva.”

Úgy néz ki tehát, hogy hiába dörzsölgették a kezüket a Disney a vezetői, a legjobb közönségfilmnek járó elismerést jövő évben még biztosan nem fogják a polcra tenni.

Ti mit gondoltok az új kategória bevezetéséről?