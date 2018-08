A Venom film az legelső, 2017 tavaszi bejelentése óta úgy élt a köztudatban, hogy korhatáros, azaz R-rated lesz, a Sony többször megerősítette a rajongóknak, hogy a karakterhez és a témához illően a horrorfilmek világához közeli hangulatot és látványvilágot teremt majd a mozikban.

A Deadpool 1-2 és a Logan pedig már azt is bebizonyította, hogy a korhatár miatt a mozikból kimaradó nézősereg ellenére igenis lehet sikeres egy gyerekek számára (elvileg) tiltott film is.

Mindezek ellenére úgy tűnik, hogy a stúdió mégis meggondolta magát, a Variety egyik hitelesnek mondott forrása szerint ugyanis a stúdió meggondolta magát, és a PG-13-as kategóriát célozza meg a filmmel.

Bár sokan értetlenül állnak a hír előtt, van egy nagyon is értelmes magyarázat rá, nevezetesen az, hogy a stúdió a korábbi kijelentésével ellentétben mégis lát rá lehetőséget, hogy a Tom Hardy által megformált Venom és a Marvel által újragondolt Pókember közös filmben szerepeljen – és mivel utóbbi kifejezetten a családbarát filmek közé tartozik, inkánn kicsit visszavesznek Venom vérengzéséből is.

A hír hivatalos forrásból még nem került megerősítésre, azonban valószínűleg elég rajongónál leveri a biztosítékot ahhoz, hogy a közeli jövőben kénytelen legyenek a stúdió is állást foglalni.

Kíváncsian várjuk…