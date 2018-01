Sylvester Stallone és Avi Lerner producer tavaly eléggé összerúgta a port a Feláldozhatók franchise negyedik, és egyben utolsónak tervezett része kapcsán, és sokáig úgy tűnt, hogy a projekt teljesen holtvágányra is került – egészen mostanáig, mikor Stallone az Instagram oldalán közzétett egy képet a Feláldozhatókról, a következő üzenettel:

“Amikor végre azt hitted, biztonságos kimenned… Újra visszatérnek!”

Az ominózus poszt óta több új is kikerült, és Stallone már elhintette azt is, hogy a megszokott módon a visszatérők (Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Randy Couture, Terry Crews, Steve Austin, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis,) mellett lesz néhány új arc is a csapatban.

A tervezett bemutatóról egyelőre semmit nem tudni, Stallone most a novemberben érkező Creed 2-n dolgozik gőzerővel, de már be van jelentve, hogy ő rendezi a Tough as They Come életrajzi drámát, amely egy, az összes végtagját elvesztett afganisztáni veteránról fog szólni, illetve ő lesz a főszereplője a Scarpa című gengszterfilmnek.