Az “AZ” hétvégi sikere után könnyen megjósolható volt, hogy hamarosan újabb King-művek kerülnek terítékre a Hollywood-i álomgyárban – igazából egyetlen napot kellett csak várni, és már jött is az új hír: Film készül King 1972-ben írt Engedjétek hozzám a kisdedeket című novellájából, amelyet legtöbben a szerző 1993-as Rémálmok és lidércek novelláskötetének részeként olvashattak.

Az adaptáció fejlesztése már el is kezdődött, Sean Carter írja hozzá a forgatókönyvet, és ő is fogja rendezni a filmet. A leendő direktor már nyilatkozott is a projektről:

“Stephen King ízlésvilága inédzserkorom óta hatással van a pszichémre, és az Engedjétek hozzám a kisdedeket tökéletesen illeszkedik a klasszikus King paradigmák közé: egy tragikusan elcseszett főhős egy elképzelhetetlenül sokkoló küldetésbe csöppen. Egy apró betekintés a mitológiába, amiről alig várom, hogy egy egész estét filmmé bővítsem.”

A novella középpontjában egy frissen elvált tanárnő áll, aki aki aggasztó dolgot fedez fel elsős tanítványain. A gyerekek bőre alatt egy új textúra alakul ki, ami ráadásul közös játékaik alatt különböző mintákba rendeződik, amelyek úgy tűnik, mintha valami jelentéssel bírnának. A tanárnőnek ki kell derítenie, hogy túl paranoiás lett, vagy tényleg valami összeesküvésbe csöppent, amibe a tanítványait is belevonták…