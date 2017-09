Tegnap este a Tomb Raider hivatalos Twitter oldalára kikerültek az első képkockák a Tomb Raider reboot-ból, amelyek végre láthatjuk, mire számíthatunk Alicia Vikander-től Lara Croft szerepében.

A rövidke képkockák mellé egy poszter is érkezett, amit a rajongók szinte azonnal darabokra szedtek, és felháborodott hozzászólásokkal tömték tele az üzenőfalat.

Ami viszont a lényeg – ma este érkezik a film első előzetese is.

TOMORROW – watch the trailer for #TombRaider, in theaters March 2018. pic.twitter.com/Lt5R7KVCkG

— Tomb Raider (@TombRaiderMovie) 2017. szeptember 18.