Egészen idáig Die Hard Year One címen futott a hosszú évek óta fejlesztés alatt álló Die Hard 6 film, tegnap azonban bejelentették a hivatalos címet is, amin a mozikba fog kerülni: McClane. Korábban többször beszédtéma volt az is, hogy Bruce Willis csak egyfajta beugró, illetve “mesélő” szerepet kap a népszerű nyomozó ifjabb évet bemutató előzményfilmben, Lorenzo di Bonaventura producer azonban ezt cáfolja.

“Nem tudom, hogyan lehet Die Hard-ot Bruce nélkül csinálni. Az az pletyka, hogy nem túl komoly a szerepe a filmben, egyáltalán nem valós. A 20-as éveiben járó John McClane karakterét fogjuk bemutatni. De úgy, hogy közben a kiváló 60 éves verziójával is foglalkozunk.”

A rajongók egyik legnagyobb félelme az, hogy a franchise-ban megismert, komoly alkoholproblémákkal küzdő, hétköznapi járőrből az új filmben egyfajta szuperzsaru-t csinálnak, amivel teljesen tönkretennék az eredeti filmben felépített karaktert – egyelőre azonban nem utal semmi rá, hogy a producereknek bármi hasonló szándéka lenne.

A legnagyobb kérdés azonban továbbra is az, hogy vajon kit sikerül castingolni az ifjú McClane szerepére, egy nem túl szimpatikus választással – mint monjuk a Solo: Egy Star Wars-történet új hőse – könnyen kútba eshet az egész eddig végzett munka, és akár az egész franchise jövője kérdessé válhat.

Kíváncsian várjuk a további fejleményeket…