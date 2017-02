Lassan már komolyan elgondolkodom rajta, hogy van-e egyáltalán értelme bármit is leírni a The Batman készítéséről, ugyanis gyakorlatilag hétről-hétre teljesen új helyzet áll elő – kezdek azon a véleményen lenni, hogy jobb lenne inkább leállítani az egészet és már pár év múlva újra elővenni.

Megpróbáljuk összefoglalni az eddig történteket (a mögötte levő linkeken a cikkek):

– Az alapfelállás ugye az volt, hogy Ben Affleck írja a film forgatókönyvét és ő is rendezi meg azt.

– Tavaly év végén azonban kiderült, hogy gondok vannak a forgatókönyvvel (link)

– Amire Affleck azt reagálta, hogy nincs semmi baj, csak egy kis türelmet kér a megíráshoz (link)

– Majd nem sokkal később visszalépett a The Batman rendezésétől (link)

– Aztán hirtelen kiderült, hogy a forgatókönyvet is újra kellett íratni. (link)

– Ráadásul már készen is van.

– Múlt héten aztán nagy dobpergés kíséretében bejelentették az új rendezőt, Matt Reeves-t (link)

és akkor a legújabb fejlemény: Matt Reeves otthagyta a francba az egészet.

Hogy pontosan mi történt, azt nem tudjuk, ami biztos az az, hogy a látszólag jól haladó tárgyalások egycsapásra megszakadtak. A The Hollywood Reporter egy belső forrása szerint, ha sikerül “lecsillapítani a kedélyeket”, akkor elképzelhető a folytatás, ám ennél jóval valószínűbb, hogy a stúdió új ember után kénytelen nézni.

A múlt héten egy cikkben arról is írtak, hogy Reeves-es kívül Ridley Scott és Fede Alvarez neve is felmerült a rendezés kapcsán – kíváncsian várjuk, vajon ők lesznek-e az új befutók. És ha igen, akkor meddig maradnak…