Valószínűleg sokan egyetértenek abban, hogy Christopher Nolan A sötét lovag trilógiája olyan mérföldkő volt a képregényadaptációk történetében, amit azóta sem sikerült utolérnie senkinek sem – Matt Reeves azonban úgy néz ki, megpróbálja.

A rendező jelen pillanatban a jövő héten mozikba kerülő A majmok bolygója – Háború filmjét promotálja, ahol párhuzamot vont Bruce Wayne és a filmben főszerepet játszó Caesar között.

“… Nagyon erős párhuzamot érzek Batman és Caesar között, mindketten sérült karakterek, akik igyekeznek a jó dolgot cselekedni egy nagyon elcseszett világban.”

Innen már csak egy ugrás volt, hogy a soron következő filmjéről, a The Batman-ről is beszélni kezdjen, ahol elsősorban Christopher Nolan munkáját méltatta, és elárulta, hogy egy nagyon hasonló filmre készül ő – és a stúdió – is.

“Amit a legjobban imádtam, az az, hogy Nolan komolyan vette a műfajt. A stúdiókkal közösen jelen pillanatban azt akarjuk, hogy nagyon-nagyon hasonló filmek készüljenek a témában. Felfedeztem, hogy ebben a műfajban hatalmas potenciál, hogy sokkal több lehet, mint eddig gondoltuk.”

Reeves beszélt arról is, hogy Nolan mennyire zseniálisan oldotta meg, hogy a három filmen keresztül húzódó sztori mindvégig tiszta, érthető és teljesen személyes maradjon.

Eddig Úgy néz ki, Matt Reeves-szel tényleg jó kezekbe került végre a projekt, úgyhogy reméljük a legjobbakat.