Tegnap egy első hallásra elég nehezen hihető hírt kaptunk, miszerint Martin Scorsese lesz a producere a Warner Bros. fejlesztés alatt álló Joker eredetfilmjének, amelynek a rendezői posztjára Todd Phillips-et (Másnaposok 1-3.) szerződtették le. A cikkben az is szerepelt, hogy a filmben biztosan nem Jared Leto fogja alakítani Jokert.

Bármilyen sokkoló, de úgy néz ki akár igaz is lehet a hír, a Deadline beszámolójából ugyanis az derül ki, hogy a Warner Bros egy teljesen új, a DCEU-tól független univerzum létrehozásán fáradozik:

“Ez lesz az első film, amit teljesen új – egyelőre név nélküli – zászló alatt fog készülni, amelyen keresztül a WB ki tudja bővíteni a már meglevő DC birodalmát. Egyedi sztorivonalakat és új színészeket kaphatnak az ikonikus karaktereik.”

A dolog jól és rosszul is elsülhet: egyrészt a stúdiónak lehetősége lesz az eddigiektől teljesen eltérő – kicsit könnyedebb, “Marvelesebb” – stílusban is filmeket készíteni, valamint olyan, képregényben nagy sikerrel futott történeteket is vászonra vinni, amelyeket sehogy nem tud beilleszteni a mostani vonulatba (Lást: Superman Red Son), másrészt azonban az, hogy más–más színészek alakítják a hősöket a filmekben, elég nagy zavart okozhat a rajongók körében…