A Forbes, mint minden évben, idén is közzétette az legjobban kereső színészeink listáját, amelyben sokaknak talán meglepő módon a rapperből lett színész, Mark Wahlberg szerezte meg az első helyet.

Mark Wahlberg az idei évben mintegy 68 millió dollárt, átszámítva mintegy 20 milliárd forintot tehet zsebre, ami részben Transformers: Az utolsó lovag-nak és a Megjött Apuci 2 mozifilmeknek köszönhető – utóbbi eredményét, mivel csak novemberben érkezik a moziba, a 2015-ös első részt vették alapul. A színész ezeken kívül szépen keres Wahlburgers nevű új reality sorozatával is, valamint a cikk megemlíti, hogy a sztár az AT&T szóvivőjeként is valószínűleg szép summát tesz zsebre.

A lista második helyét a tavalyi első helyezett Dwayne Johnson szerezte meg, “potom” 3 millióval lemaradva. A szikla az elmúlt időszakban a Baywatch és Jumanji: Vár a dzsungel filmekért kapott jókora csekket, de csurrant-cseppent neki sikerrel futó HBO sorozatából, a Nagypályások-ból, és a Halálos iramban 8-ból.

Utóbbi főszereplője, Vin Diesel lett a lista harmadik helyezettje.

A 10 legjobban kereső színész 2017-ben:

1. Mark Wahlberg ($68 millió)

2. Dwayne “The Rock” Johnson ($65 millió)

3. Vin Diesel ($54.5 millió)

4. Adam Sandler ($50.5 millió)

5. Jackie Chan ($49 millió)

6. Robert Downey Jr. ($48 millió)

7. Tom Cruise ($43 millió)

8. Shah Rukh Khan ($38 millió)

9. Salman Khan ($37 millió)

10. Ashkay Kumar ($35.5 millió)