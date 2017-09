Az Empire magazin legutóbbi számában Mark Hamill elárulta, hogy összedobott a Lucasfilmnek egy olyan Star Wars tervet, amelyben Luke Skywalker gonosz ikertestvére is szerepet kapna az Star Wars: Az utolsó Jedi-ben.

“Ó, bébi, imádnám eljátszani a saját gonosz ikremet. Szerintem remek lenne, mivel egészen addig nem is kellene felfedni, hogy ő az, amíg az igazi Luke fel nem bukkan. Láthatnánk, amint a fickó titokban a jó fiúk ellen dolgozik, sőt még néhány kisebb karaktert el is tehetne láb alól. Mindeki le lenne döbbenve: “Mi folyik itt? Ez megőrült!” – Aztán persze, a jó Luke is felbukkanna.”

Az ötlet nem tűnik túl kidolgozottnak, és valószínűleg egy kicsit “too much” lenne, de annyira nem is légből kapott, mint első hallásra tűnik. Timothy Zahn Az ​utolsó parancs című regényében Luke Skywalker a levágott kezéből nyert DNS-t felhasználva klónozták őt, és a Jedi lovag a végén össze is csapott gonosz ikrével.

Mark Hamill ötletét elvetették ugyan, ám állítása szerint, amikor Rian Johnson rendező beavatta egy kicsit Az utolsó Jedi részleteibe, teljesen le volt nyűgözve.

Ha gonosz ikertesót nem is láthatunk, de számtalan jel utal rá, hogy egy jóval sötétebb Luke Skywalker-t fogunk megismerni Az utolsó Jedi-ben, mint az eddigi filmekben.

Kíváncsian várjuk.