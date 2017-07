A héten érkezik a mozikba Luc Besson Valerian és az ezer bolygó városa című sci-fije – ami a francia filmgyártás eddigi legdrágább filmje, ca 150. millió dollárba került -, a rendező pedig a napokban elárulta, hogy további tervei is vannak a projekttel, ám természetesen sok múlik rajta, hogyan teljesít a film a heti premieren.

“Befejeztem a második részt, és most írom a harmadikat. Azt nem tudom, hogy meg is csináljuk-e, ez nem rajtam múlik. A közönség fogja eldönteni, tetszik-e nekik. Egy barátom megkérdezte tőlem: Miért írod a második részt? Még azt sem tudod, téged bíznak meg az elkészítésével. – Nem érdekel, nekem az is jó. Egyszerűen örömmel dolgozom rajta. Nem vártam vele egy percet sem. A saját kedvemért írtam. A másodikat már befejezem, majd egy hónapja kicsit eluntam magam, úgyhogy nekiláttam a harmadiknak is.”

Az első jelek alapján Besson nem dolgozott feleslegesen, a Rottentomatoes-ra befutott kritikák eddig nagy része pozitív, a cikk megírásának pillanatában 72%-on áll a film. Ami kicsit problémásabb, az az, hogy szintén a héten kerül a mozikba Christopher Nolan Dunkirk című filmje, ami még jobb értékeléseket kapott (96%), és a remek húzónevek miatt valószínűleg elég sokan fognak amellett dönteni, hogy inkább arra ülnek be a moziba.

Várjuk, mit hoz a hétvége.