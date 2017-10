Ami eddig csak (igaz nagyon erős) feltevés volt, most hivatalosan is megerősített valósággá vált: az Universal Pictures kitűzte a mostanában sokat emlegetett Halálos iramban spin-off bemutatójának dátumát: 2019. július 26.

Dwayne Johnson karakerének, Hobbs-nak az önálló filmje már jó ideje beszédtéma, sőt az is kiderült, hogy már a Halálos iramban 8 stáblista utáni jelenetébe is szerettek volna egy kis ízelítőt tenni a várható Hobbs és Shaw várható közös kalandjáról, Vin Diesel-nek azonban nem nagyon tetszett a dolog, és nemes egyszerűséggel kivágatta azt onnan.

Dwayne Johnson és Jason Statham egyaránt a franchise késői csatlakozói közé tartoznak, A szikla által megformált Hobbs karaktere először a 2011-es Halálos iramban: Ötödik sebesség-ben bukkant fel, amelyben a Dominic Toretto és csapata nyomába eredő ügynököt alakította.

Deckard Shaw, azaz Statham először a Halálos iramban 6. végén volt látható, ahol kiderült, hogy ő volt a titokzatos sofőr, aki Han halálát okozta Tokyo Drift végén.

A Halálos iramban 8-ban a két karakter együtt van összezárva a börtönben, ahol Shaw kezdetben mindenáron meg akarja ölni az őt odajuttató Hobbs-to, kiszabadulva azonban folyamatos vetélkedés mellett ugyan, a segítségére siet, és megtanulják tisztelni és egymás képességeit – egyfajta kimondatlan barátság alakul ki közöttük.

A folytatást pedig majd meglátjuk…