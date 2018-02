Habár csak júniusban kerül a mozikba a Jurassic World: Bukott birodalom, az Universal Pictures annyira biztos a sikerben – mondjuk joggal -, hogy már el is kezdett foglalkozni a harmadik résszel, aminek immár bemutatója is van: 2021 június 11.

Az egyelőre cím nélküli harmadik rész executive producerei ismét Steven Spielberg és Colin Trevorrow lesz, utóbbi a forgatókönyv megírásában is részt fog venni Derak Connolly-val (sztori) és Emily Carmichael-lal, aki a Tűzgyűrű: Lázadás-t is írta.

Egy korábbi interjúban Trevorrow elárulta, hogy már a kezdetektől fogva trilógiában gondolkodott:

“Emlékszem rá, hogy már az első film készítése közben is arról beszéltem Steven-nek, hogy ez csak a kezdet. Most itt van a közepe, és hamarosan meg lesz a vége is. Ebbe az irányba kartunk mindig is menni. Úgy érzem, ez a fajta tervezés nagyon fontos a franchise-oknál, ha biztosítani akarod, hogy fennmarad az érdeklődésük.”